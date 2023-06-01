Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 120 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Павловка Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области.

"За сутки на данных направлениях уничтожено до 120 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сказал Конашенков.