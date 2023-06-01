МО РФ сообщило об уничтожении в ДНР склада боеприпасов 125-й бригады теробороны ВСУ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов 125-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.