1 июня, 10:17,
обновлено 1 июня, 10:34

МО РФ сообщило об уничтожении в ДНР склада боеприпасов 125-й бригады теробороны ВСУ

© Минобороны России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов 125-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация