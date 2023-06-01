1 июня, 10:19

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

© Минобороны России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 2 пикапа, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубица Д-30", - сказал он. 

© Информационное агентство ТАСС
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