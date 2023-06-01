Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в результате действий авиации и артиллерии группировки войск "Центр" до 80 человек, и также самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика". Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кармазиновка, Червоная Либрова Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По информации Конашенкова, всего за сутки на этом направлении противник потерял до 80 военнослужащих, 2 пикапа, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-20.