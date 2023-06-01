Алаудинов сообщил об освобождении примерно 70% Марьинки

ТАСС, 1 июня. Российские войска освободили примерно 70% населенного пункта Марьинка в Донецкой Народной Республике, сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Подразделения 150-й дивизии до сих пор продвигались в Марьинке, освобождая ее от противника. С правой стороны у нас 5-я дивизия, отдельная мотострелковая, с левой стороны с нами соседствует 20-я дивизия. 5-я дивизия очень хорошо продвигается. Эти два подразделения - 150-я и 5-я дивизии - в общей сложности освободили примерно 70% самой Марьинки", - сказал Алаудинов в интервью каналу "Звезда", видео которого опубликовано в Telegram-канале.