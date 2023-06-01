1 июня, 14:46,
обновлено 1 июня, 15:03
Военная операция на Украине

Алаудинов сообщил об освобождении примерно 70% Марьинки

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

ТАСС, 1 июня. Российские войска освободили примерно 70% населенного пункта Марьинка в Донецкой Народной Республике, сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

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"Подразделения 150-й дивизии до сих пор продвигались в Марьинке, освобождая ее от противника. С правой стороны у нас 5-я дивизия, отдельная мотострелковая, с левой стороны с нами соседствует 20-я дивизия. 5-я дивизия очень хорошо продвигается. Эти два подразделения - 150-я и 5-я дивизии - в общей сложности освободили примерно 70% самой Марьинки", - сказал Алаудинов в интервью каналу "Звезда", видео которого опубликовано в Telegram-канале. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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