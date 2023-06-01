АПЛ проекта 955А "Дмитрий Донской" скоро спустят на воду

Командир тяжелого атомного подводного ракетного крейсера ТК-208 "Дмитрий Донской" капитан первого ранга Олег Цыбин сообщил, что строительство идет по плану

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Строительство атомного подводного ракетного крейсера модернизированного проекта 955А "Борей-А" "Дмитрий Донской" идет по плану, корабль скоро будет спущен на воду. Об этом сообщил командир тяжелого атомного подводного ракетного крейсера ТК-208 "Дмитрий Донской" капитан первого ранга Олег Цыбин.

"Крейсер по плану скоро будет спущен на воду, начнутся его испытания. Наш корабль послужил свое, но славное имя "Дмитрий Донской" сохранится. Корабль будет ходить в море, будет нести флаг Военно-морского флота, гордое имя "Дмитрий Донской", - сказал Цыбин в ходе премьерного показа документального фильма "Дмитрий Донской". Спасибо за мечты", который состоялся в четверг в медиацентре "Российской газеты".

В свою очередь заместитель начальника отдела управления военного кораблестроения предприятия "Севмаш" Евгений Слободян также отметил, что строительство атомохода проекта 955А "Борей-А" "Дмитрий Донской" идет согласно графику. "На стапеле сегодня уже в хорошем состоянии, в новом облике находится "Дмитрий Донской". Уже основной корпус сформирован, крупногабаритное оборудование почти готово. В ближайшее время будет он поставлен и будет защищать нашу Родину. Это хорошо, что имя этого корабля останется навеки вместе с нами", - сказал Слободян.

Атомный крейсер модернизированного проекта 955А "Борей-А "Дмитрий Донской" заложен на предприятии "Севмаш" 23 августа 2021 года. Контракт на его строительство был заключен в 2020 году. Сдача крейсера, который служба которого предполагается в составе Северного флота, запланирована на конец 2026 года.