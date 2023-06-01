МО РФ сообщило об уничтожении более 50 украинских террористов, напавших на Шебекино

По данным ведомства, также уничтожили четыре боевые бронированные машины, боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и один пикап

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск в четверг уничтожили свыше 50 украинских боевиков, пытавшихся провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

"Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап", - заявили в военном ведомстве.

Минобороны РФ обнародовало хронологию атаки украинских боевиков на Шебекино. По данным ведомства, события в 03:57 после часового интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино" на российско-украинской границе и жилых кварталов населенного пункта Новая Таволжанка, противник в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30 боевиков предпринял попытку атаки со стороны Волчанска к международному автомобильному пункту пропуска "Шебекино".

Огнем артиллерии Западного военного округа (ЗВО) противнику нанесено огневое поражение, в результате которого уничтожены боевая бронированная машина и до десяти боевиков. Далее противник отошел в направлении Плетневки. Группа из 15 украинских боевиков пыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец, но подорвалась на минном поле. Еще одна группа украинских террористов в составе 20 боевиков и 2-х боевых бронированных машин выдвигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке, российские войска ее рассеяли.

Усиление подразделений ЗВО

В Минобороны РФ сообщили, что в 04:45 подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа были усилены бронегруппой. В 04:57 нанесено на территории Украины два удара армейской авиацией ВКС России по резервам противника в районах Огурцово и Гатище.

С 06:05 до 06:45 украинские террористические формирования, нарастив усилия, предприняли еще одну попытку прорыва на российскую территорию из районов Плетневки и Волчанска. "Всего в атаке участвовало до 70 боевиков, 5 танков, 4 боевые бронированные машины, 7 пикапов и один "Камаз", - заявили в военном ведомстве.

С 06:10 до 06:50 по противнику нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа, в результате которого противник после понесенных потерь отошел в направлении Жовтневое. "В ходе боя украинские террористы потеряли 12 боевиков, 2 боевые бронированные машины и пикап", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

С 07:00 до 09:50 по отступающим террористам и резервам противника нанесено девять ударов армейской авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Огурцово, Плетеневка, Старица и Волчанск.