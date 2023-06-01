МО РФ: группа из 15 украинских боевиков пыталась проникнуть в РФ вдоль Северского Донца

По данным ведомства, они подорвалась на минном поле

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Группа из 15 украинских боевиков утром 1 июня пыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец, но подорвалась на минном поле.

Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию Российской Федерации вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка. Украинские террористы подорвались на минном поле, а их остатки уничтожены российской артиллерией", - рассказали в ведомстве.