1 июня, 16:52,
обновлено 1 июня, 17:06
Военная операция на Украине

ВКС РФ нанесли 9 ударов по формированиям, пытавшимся прорваться на территорию России

В Минобороны РФ заявили, что утром 1 июня Западная группировка войск сорвала новую попытку Киева совершить террористический акт в городе Шебекино Белгородской области

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Авиация российских Воздушно-космических сил (ВКС) нанесла девять ударов по отступающим украинским подразделениям и их резервам после неудачной попытки прорыва на территорию России. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

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Как заявили в ведомстве, утром 1 июня Западная группировка войск сорвала новую попытку Киева совершить террористический акт в городе Шебекино Белгородской области. В 03:57 после часового артиллерийского обстрела, в том числе кварталов населенного пункта Новая Таволжанка, противник в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и тридцати боевиков предпринял попытку атаки в направлении Волчанска и пункта пропуска "Шебекино".

"С 07:00 до 09:50 по отступающим террористам и резервам противника нанесено девять ударов армейской авиации ВКС России в районах населенных пунктов Огурцово, Плетеневка, Старица и Волчанск", - сообщили в Минобороны. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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