МО РФ: российские военные рассеяли группу из 20 боевиков в районе Новой Таволжанки

По данным ведомства, другая группа из 15 человек пыталась проникнуть в РФ по левому берегу Северского Донца, но террористы подорвались на минном поле

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские войска рассеяли еще одну группу из 20 украинских боевиков, двигавшихся по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Другая группа из 15 человек пыталась проникнуть в РФ по левому берегу Северского Донца, но террористы подорвались на минном поле, а их остатки уничтожены российской артиллерией.

"В это же время еще одна украинская террористическая группа, состоящая из 20 боевиков и 2 боевых бронированных машин, выдвигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке. В ходе стрелкового боя с подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа она была рассеяна", - говорится в сообщении.