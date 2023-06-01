1 июня, 16:54,
обновлено 1 июня, 17:03
Военная операция на Украине

МО РФ: российские военные рассеяли группу из 20 боевиков в районе Новой Таволжанки

По данным ведомства, другая группа из 15 человек пыталась проникнуть в РФ по левому берегу Северского Донца, но террористы подорвались на минном поле

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские войска рассеяли еще одну группу из 20 украинских боевиков, двигавшихся по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Другая группа из 15 человек пыталась проникнуть в РФ по левому берегу Северского Донца, но террористы подорвались на минном поле, а их остатки уничтожены российской артиллерией.

"В это же время еще одна украинская террористическая группа, состоящая из 20 боевиков и 2 боевых бронированных машин, выдвигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке. В ходе стрелкового боя с подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа она была рассеяна", - говорится в сообщении. 

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