Минобороны РФ показало видео ударов по противнику в районе Шебекина из ТОС и артиллерии

На видео содержатся кадры со средств объективного контроля

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ распространило кадры нанесения ударов по украинским формированиям, которые в четверг утром пытались прорваться на территорию России в районе Шебекина.

Видео содержит кадры со средств объективного контроля. "Нанесение ударов тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа по украинским террористам", - отмечается в комментарии военного ведомства к нему.

Ранее в министерстве сообщили, что утром 1 июня Западная группировка войск сорвала попытку Киева совершить террористический акт в городе Шебекино Белгородской области. В 03:57, после часового артиллерийского обстрела, противник в составе 3 боевых бронированных машин, 4 пикапов и 30 боевиков предпринял попытку атаки в направлении Волчанска и пункта пропуска "Шебекино". В результате нарушения госграницы не допущено, а всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских террористов и несколько единиц вражеской техники.