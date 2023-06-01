Медведев сообщил, что с начала года в ряды ВС России приняты более 134 тыс. человек

Во время посещения полигона в Волгоградской области Медведев пообщался с военнослужащими

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил о приеме на службу в армии более 134 тысяч человек в этом году.

"По данным министерства обороны, с 1 января по 31 мая [2023 года] в ряды Вооруженных сил [РФ] приняты более 134 тысяч человек", - сказал Медведев. В четверг он посещал Волгоградскую область, кадры с отчетом о поездке опубликовал во "ВКонтакте".

Во время посещения полигона в этом регионе Медведев пообщался с военнослужащими и спросил, обеспечивают ли их всех необходимым. "Государство свои обязательства выполняет? Деньги-то платят, выражаясь по-простому?" - уточнил он. Получив утвердительный ответ, замглавы Совбеза РФ кивнул: "Ну, хорошо".

Он обратил внимание, что мотивация военных состоит из двух аспектов.

"Первое - нужно защищать интересы наших близких, наших людей вообще в целом, интересы государства, безопасность - необходимо ее создавать на будущее. Ну и материальная мотивация - это тоже важно, и в этом ничего нет плохого, этого нечего стесняться", - заметил Медведев.