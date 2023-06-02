Дроны "Привет-82" готовят к первому боевому применению в зоне СВО

Аппараты успешно прошли испытания на территории ЛНР и ДНР

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Дроны-камикадзе самолетного типа "Привет-82" успешно прошли испытания в зоне специальной военной операции, в настоящее время аппараты оснащают боевой частью и готовят к применению в различных подразделениях. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) "Око".

"Привет-82" прошел летные испытания на территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики в зоне специальной военной операции. В ходе испытаний осуществлены проверки дальности полета, радиоканала, а также устойчивости дрона к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы. Проведены демонстрации аппарата представителям батальонов ОБТФ (оперативно-боевых тактических формирований - прим. ТАСС) "Каскад", "Восток", Росгвардии, а также ЧВК "Вагнер". Происходит работа по оснащению дронов боевой частью, их готовят к первому боевому применению, которое состоится уже в ближайшие дни", - отметили в организации.

В "Око" уточнили, что на данный момент в зоне специальной военной операции находятся 12 аппаратов "Привет-82". "Мы находимся на постоянной связи с подразделениями, которые получили наши аппараты", - подчеркнули в конструкторском бюро. Дальность полета дрона составляет до 30 км, скорость - до 140 км/ч, а полезная нагрузка - до 5,5 кг.

"Привет-82" в новой модификации

Специалисты КБ "Око" также провели испытания дрона "Привет-82" в разведывательной версии. "В зоне специальной военной операции мы показали и протестировали вариант нашего аппарата в разведывательной модификации. Получили хорошие отзывы и рекомендации по доработке. Необходимо несколько модифицировать камеру, которая установлена на дроне-разведчике, после чего аппарат пойдет в серию", - сообщили в организации.

Собеседник ТАСС заявил, что разведывательная версия дрона будет отличаться большей длительностью полета - до 1,5 часов.