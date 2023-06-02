Минобороны России: саперы расчищают от мин тыловые районы на купянском направлении

Работа проводится по заявкам местных администраций

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа (ЗВО) работают над зачисткой тыловых районов на купянском направлении от боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Военнослужащие инженерно-саперных подразделений ЗВО продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции. <…> На купянском направлении саперы расчищают заминированные территории. Находят все новые свидетельства бесчинств ВСУ. Например, мины натовского производства, которые украинские боевики забрасывают в тыловые районы", - заявили в ведомстве.

Командир саперного отделения с позывным "Крот" рассказал, что зачистка тыловых территорий от взрывоопасных предметов происходит по заявкам местных администраций. "Сегодня это и произошло: обнаружили боеприпасы и уничтожили их, чтобы не мешали нормальной жизнедеятельности местных жителей. Коварные немецкие противоавтомобильные мины, к которым подходить небезопасно, потому что они срабатывают даже на магнитные импульсы, - мы расстреливали их из автоматов", - добавил военнослужащий.

Отмечается, что местные жители нередко находят в садах и огородах противопехотные мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Как подчеркнули в Минобороны, саперы расчищают территории и дают советы жителям о том, что делать при обнаружении подозрительных предметов. "Каждая обезвреженная мина - еще один шаг, приближающий к мирной жизни. Саперы Западного военного округа несут службу, требующую высочайшего мастерства и самоотверженности. Ежедневно они рискуют жизнью, смотря смерти в глаза. Такая у них работа - без права на ошибку", - отметили в оборонном ведомстве.