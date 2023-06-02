Источник сообщил, что обеспечивает непотопляемость и живучесть АПЛ "Дмитрий Донской"

По данным источника, крейсер находится в Центре судоремонта "Звездочка"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Непотопляемость и живучесть тяжелого атомного подводного ракетного крейсера "Дмитрий Донской" обеспечивает технический экипаж в сокращенном составе. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

"Крейсер находится в Центре судоремонта "Звездочка". Его непотопляемость и живучесть обеспечивает технический экипаж сокращенного состава, который находится на борту корабля", - сказал он.

По его словам, пока никакие работы с крейсером не проводились, активная зона реактора не изымалась.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее источник ТАСС сообщил, что прекращение боевой службы "Дмитрия Донского" вызвано выработкой активной зоны его ядерного реактора.

1 июня в День Северного флота в редакции "Российской газеты" прошел показ документального фильма "Дмитрий Донской": спасибо за мечты", посвященного завершению боевой службы самой мощной в мире атомной подводной лодки проекта 941.

О субмарине

"Дмитрий Донской" был головным в серии из шести тяжелых атомных подводных ракетных крейсеров, спроектированных в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" и построенных корабелами "Севмаша" (ныне входят в Объединенную судостроительную корпорацию).

Атомоход был спущен на воду 29 сентября 1980 года, вошел в состав ВМФ 29 декабря 1981 года. Первоначально основным оружием крейсера являлись межконтинентальные баллистические ракеты комплекса Д-19. В 2002 году корабль прошел модернизацию по проекту 941УМ, после чего был задействован в испытаниях ракетного комплекса "Булава". Летом 2017 года крейсер совершил межфлотский переход на Балтику, где принял участие в Главном военно-морском параде. В сентябре 2022 года подлодка успешно решала задачи по обеспечению испытаний многоцелевой АПЛ "Красноярск" и атомного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов".

Всего для ВМФ было построено шесть единиц лодок проекта 941. Все корабли базировались на Северном флоте в Западной Лице (губа Нерпичья). К настоящему времени три из них утилизированы при финансировании США. Две - "Архангельск" и "Северсталь" - выведены из состава флота и ожидают утилизации.