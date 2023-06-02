В ВС РФ в 2023 году сформируют два военных округа и две армии

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что также будут сформированы пять дивизий и 26 бригад

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Два военных округа - Московский и Ленинградский, общевойсковая и воздушная армии, а также пять дивизий и 26 бригад будут сформированы в этом году, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, 5 дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов", - рассказал он в статье информационно-аналитического и методического журнала Минобороны "Военные комиссариаты России".

Бурдинский отметил, что главной задачей в этом году является "отбор граждан на военную службу по контракту, в том числе в именные подразделения, а также выполнение нормы призыва граждан на военную службу". Кроме того, в рамках совершенствования подготовки военных комиссариатов "к проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов в различных условиях обстановки - с учетом опыта частичной мобилизации" запланированы 863 мероприятия различного уровня и масштаба, рассказал он.

О необходимости создания в 2023 году двух межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил - Московского и Ленинградского военных округов в декабре прошлого года сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отмечал, что такие действия вызваны "стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции". Шойгу также указывал на необходимость совершенствования состава и структуры видов ВС РФ.