2 июня, 03:04
Военная операция на Украине

МО РФ заявило, что подполковник Никитин проявил отвагу при отражении нападения на Шебекино

В ведомстве сообщили, что военнослужащим Западной группировки войск вручили государственные награды

ТАСС, 2 июня. Военнослужащим Западной группировки войск, в том числе командиру мотострелкового батальона подполковнику Александру Никитину, вручили государственные награды. Как сообщили в пятницу в Минобороны РФ, военнослужащие участвовали в отражении попытки Киева атаковать город Шебекино в Белгородской области 1 июня.

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"Военнослужащие подразделений Западной группировки войск за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе отражения террористической атаки киевским режимом в отношении гражданского населения награждены боевыми государственными наградами. Вручение боевых орденов и медалей состоялось непосредственно на позициях подразделений", - сообщили в военном ведомстве.

В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Никитина орденом Мужества "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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