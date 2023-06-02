МО РФ заявило, что подполковник Никитин проявил отвагу при отражении нападения на Шебекино

В ведомстве сообщили, что военнослужащим Западной группировки войск вручили государственные награды

ТАСС, 2 июня. Военнослужащим Западной группировки войск, в том числе командиру мотострелкового батальона подполковнику Александру Никитину, вручили государственные награды. Как сообщили в пятницу в Минобороны РФ, военнослужащие участвовали в отражении попытки Киева атаковать город Шебекино в Белгородской области 1 июня.

"Военнослужащие подразделений Западной группировки войск за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе отражения террористической атаки киевским режимом в отношении гражданского населения награждены боевыми государственными наградами. Вручение боевых орденов и медалей состоялось непосредственно на позициях подразделений", - сообщили в военном ведомстве.

В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Никитина орденом Мужества "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга".