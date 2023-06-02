2 июня, 04:51,
обновлено 2 июня, 04:54

Войска группировки "Запад" отразили две атаки ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Войска группировки "Запад" отбили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В районе населенного пункта Молчаново отражены две попытки атаки противника из состава 70-го отдельного стрелкового батальона в пешем порядке. Противник нанес удары из реактивной системы залпового огня "Град" по своим отступавшим подразделениям, потери которого составили до взвода личного состава. Семь военнослужащих сдались в плен", - сказал он. 

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