Российский "Солнцепек" уничтожил до взвода военных и танк ВСУ на купянском направлении

Авиация группировки "Запад" также нанесла удары по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад противника и по подразделениям территориальной обороны

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Войска группировки "Запад" на купянском направлении нанесли удар из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", уничтожив до взвода украинских военных и танк. Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении подразделения РХБ-защиты группировки войск "Запад" ударами из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожили до взвода живой силы противника и танк в полосе обороны первой танковой армии", - сказал он.

Кроме того, по словам Зыбинского, авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ и по подразделениям территориальной обороны.