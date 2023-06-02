ВС РФ уничтожили САУ "Акация" и минометный расчет на херсонском направлении

Как сообщил представитель экстренных служб, в результате артиллерийских ударов погибли восемь украинских военнослужащих

ГЕНИЧЕСК, 2 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 120-мм миномет с расчетом на херсонском направлении. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб.

"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Белозерка уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", - отметил он.

Кроме того, артиллерийским ударом в районе населенного пункта Янтарное был уничтожен 120-мм миномет с расчетом. Трое военных ВСУ погибли, еще четверо получили ранения.

В ночь на 1 июня мобильные расчеты по борьбе с БПЛА группировки войск "Днепр" из крупнокалиберных пулеметов сбили два разведывательных беспилотника "Лелека-100" и "Фурия" в районе населенного пункта Червоное Подолье.