2 июня, 07:00,
обновлено 2 июня, 07:17
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили САУ "Акация" и минометный расчет на херсонском направлении

EPA-EFE/ HANNIBAL HANSCHKE
САУ "Акация"
© EPA-EFE/ HANNIBAL HANSCHKE

Как сообщил представитель экстренных служб, в результате артиллерийских ударов погибли восемь украинских военнослужащих

ГЕНИЧЕСК, 2 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 120-мм миномет с расчетом на херсонском направлении. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб.

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"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Белозерка уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", - отметил он.

Кроме того, артиллерийским ударом в районе населенного пункта Янтарное был уничтожен 120-мм миномет с расчетом. Трое военных ВСУ погибли, еще четверо получили ранения.

В ночь на 1 июня мобильные расчеты по борьбе с БПЛА группировки войск "Днепр" из крупнокалиберных пулеметов сбили два разведывательных беспилотника "Лелека-100" и "Фурия" в районе населенного пункта Червоное Подолье. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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