В Думу внесли законопроект, уточняющий нормы о предоставлении жилья военным по контракту

Как отметил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, документ направлен на "устранение несправедливости" в отношении "граждан России, которые в определенный период военной службы по контракту являлись гражданами другого государства"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение палаты законопроект о распространении социальных гарантий в жилищной сфере на военнослужащих РФ, которые в определенный период своей службы по контракту были гражданами другого государства. Текст документа размещен в думской электронной базе в пятницу.

Поправки предлагается внести в закон "О статусе военнослужащих". По действующим нормам, государство обеспечивает жильем или субсидией для его приобретения военнослужащих РФ, служивших по контракту более 20 лет, а также граждан, служивших по контракту более 10 лет и уволенных с военной службы по возрасту или состоянию здоровья. Авторы инициативы предлагают дополнить эту норму, уточнив, что в продолжительности военной службы учитывается период службы по контракту в Вооруженных силах РФ, а также в пограничных органах РФ, в статусе иностранца до получения российского гражданства.

Как отметил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, законопроект "направлен на устранение несправедливости в отношении военнослужащих - граждан России, которые в определенный период военной службы по контракту являлись гражданами другого государства". "Сегодня они не имеют права на приобретение социальных гарантий в жилищной сфере, поскольку период службы в статусе иностранца не учитывается при подсчете необходимой для получения таких гарантий продолжительности военной службы", - отметил Нилов в своем Telegram-канале.

Как указывают авторы инициативы, законопроект был разработан в целях реализации постановления Конституционного суда РФ, который признал действующую норму не соответствующей конституции РФ "в силу своей неопределенности, порождающей возможность различного истолкования".

В сопроводительных документах представлено заключение правительства РФ, которое поддерживает принятие законопроекта при условии его доработки. В частности, отмечается в заключении, в законопроекте необходимо предусмотреть, что порядок определения общей продолжительности военной службы будет устанавливать правительство РФ. Кроме того, указывают в кабмине, необходимо регламентировать вопросы подтверждения необеспеченности граждан жильем по законам иностранного государства, чтобы исключить возможность предоставления жилья гражданам, уже им обеспеченным.