Российские военные взяли в плен четырех бойцов ВСУ на марьинском направлении

Они также захватили украинский опорный пункт, сообщил военнослужащий штурмовой бригады Минобороны РФ с позывным "Лис"

ДОНЕЦК, 2 июня. /ТАСС/. Российские военные взяли в плен четырех украинских военнослужащих и захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марьинском направлении в ДНР. Об этом ТАСС сообщил военнослужащий штурмовой бригады Минобороны РФ с позывным "Лис".

"В составе взвода занимали позиции на марьинском направлении, и нам поступил приказ занять опорный пункт ВСУ, откуда вели постоянный огонь по нашим позициям. Мы в составе двух бойцов выдвинулись, было не совсем просто, бой длился порядка четырех часов, и мы одновременно вели и переговоры, чтобы они сдались. Мы не совсем понимали, сколько их там. Но все же в один момент один из них принял наше предложение сдаться. В итоге мы заняли позицию и взяли четырех бойцов ВСУ в плен, после доложили командованию, что опорный пункт наш, и украинские военные сдались", - сказал собеседник агентства.

По словам бойца, был момент, когда бой против украинских военных он вел фактически в одиночку.

"Мы не рассчитывали на такой продолжительный бой. Три-четыре часа он длился. Боеприпасы заканчивались, второй мой товарищ пошел за патронами. Одному пришлось их удержать, пока товарищ вернется", - добавил он.

Как уточнили в командовании группировки войск "Юг", военнослужащие за взятие опорного пункта представлены к госнаградам.