2 июня, 14:00

Жителей Кубани предупредили об учебных полетах с применением средств поражения на полигоне

Нахождение людей на полигоне во время выполнения полетов категорически запрещено

КРАСНОДАР, 2 июня. /ТАСС/. Полеты авиации с применением средств поражения будут проводиться с 5 по 9 июня на полигоне филиала войсковой части в станице Ленинградской Краснодарского края, нахождение людей на полигоне запрещено. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Ленинградского района.

"Внимание. С 5 по 9 июня в филиале войсковой части 55575 (мишенное поле, ст. Ленинградская) будут проводиться полеты авиации с применением авиационных средств поражения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нахождение людей на полигоне во время выполнения полетов категорически запрещено. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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