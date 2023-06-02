Формирование двух военных округов в России и удар ВСУ по Бердянску. Главное за 2 июня

Формирование двух военных округов в России

В России в 2023 году сформируют два военных округа - Московский и Ленинградский, общевойсковую и воздушную армии, а также пять дивизий и 26 бригад, сообщили в Генштабе.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Евгений Бурдинский отметил, что основной задачей в 2023 году является "отбор граждан на военную службу по контракту, в том числе в именные подразделения.

Удар ВСУ по морскому порту Бердянска

В результате обстрела морского порта Бердянска Запорожской области со стороны ВСУ девять человек получили ранения. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что жертв и разрушений, по предварительным данным, нет.

Он также сообщил, что удар нанесли в 12:00 мск.

Законопроект о повышении потолка госдолга США

Сенат Конгресса США одобрил законопроект о повышении потолка госдолга с целью предотвращения дефолта в стране. В поддержку инициативы высказались 63 члена верхней палаты парламента, против - 36.

Отказ снять статус иноагента с Галкина, Слепакова и Варламова

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иски Максима Галкина, Семена Слепакова и Ильи Варламова (признаны в России иноагентами) к Министерству юстиции с требованием снять с них статус иноагента.

Атака беспилотников ВСУ на Курск

В Курске в результате атаки беспилотниками со стороны ВСУ повреждены подъезд многоквартирного дома и несколько частных домов. Губернатор области Роман Старовойт уточнил, что в инциденте никто не пострадал. Власти завершают учет стоимости ущерба.

Губернатор отметил, что власти окажут всем максимально быструю помощь.