Миротворцы РФ зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Пострадавших нет, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе (Нагорный Карабах), говорится в пятницу в информационном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

В ведомстве указали, что командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство совместно с азербайджанской и армянской сторонами по этмоу факту.