2 июня, 16:12
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Миротворцы РФ зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Пострадавших нет, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе (Нагорный Карабах), говорится в пятницу в информационном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

В ведомстве указали, что командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство совместно с азербайджанской и армянской сторонами по этмоу факту. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация