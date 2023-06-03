Более 1 тыс. россиян прошли обучение пилотированию FPV-дронами в рамках проекта "Архангел"

В среднем обучение длится около двух недель

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. россиян прошли обучение для работы пилотами и инструкторами FPV-дронов (first-person view, "вид от первого лица") в зоне специальной военной операции (СВО) в рамках всероссийского добровольческого проекта "Архангел". Об этом ТАСС сообщил представитель организации Михаил.

"Проект "Архангел" был создан после начала СВО и объединяет огромное количество людей, инженеров и разработчиков, занимающихся созданием дронов и других полезных изделий для фронта. Однако оказалось, что применять наши изделия, FPV-дроны, военнослужащие не могут, поскольку отсутствует опыт и практические навыки. Обученных пилотов FPV-дронов в стране практически нет. В рамках проекта "Архангел" мы начали заниматься обучением пилотов и инструкторов в различных городах России. С 2022 года нами подготовлено свыше 1 тыс. специалистов для работы в зоне СВО", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, длительность обучения составляет порядка двух недель. Учебные центры "Архангел" работают в более чем 20 городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Ярославль, а также Луганск, Донецк, Симферополь, Мелитополь и другие.

Всероссийский проект "Архангел" образован группой энтузиастов в 2022 году.