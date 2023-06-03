Дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил артустановку "Гвоздика" ВСУ на южнодонецком направлении

В районе Новомихайловки российские военные также ликвидировали разведгруппу противника, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Барражирующий боеприпас "Ланцет" Вооруженных сил РФ уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" на южнодонецком направлении. Об этом сообщил ТАСС в субботу начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" в районе Веселого. Расчетом зенитно-ракетного комплекса "Тор" уничтожен беспилотный летательный аппарат "Фурия", - сказал он.

По словам Чехова, также на южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" была вскрыта и уничтожена разведгруппа противника в районе Новомихайловки. А южнее Великой Новоселки артиллеристы нанесли удар по живой силе противника при попытке ротации.

"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийским огнем уничтожены три самоходные артиллерийские установки в Шахтерском, Бурлацком и Новоселовке. Экипажами огнеметных систем "Солнцепек" поражены опорные пункты в районе Великого Поля и южнее Золотой Нивы", - рассказал начальник пресс-центра группировки.