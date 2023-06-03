Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

На запорожском направлении в районе населенного пункта Щербаки бойцы ВС РФ ликвидировали два пикапа и живую силу противника

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили украинский опорный пункт на запорожском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"Расчетами самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" поражен опорный пункт националистов в Новоандреевке. Расчетом зенитно-ракетного комплекса "Тор" уничтожен беспилотный летательный аппарат "Лелека", - сказал он.

По словам начальника пресс-центра группировки, также на запорожском направлении огнем гаубичной артиллерии были уничтожены два пикапа и живая сила противника в пункте временной дислокации в районе населенного пункта Щербаки, два пикапа и живая сила в районе Новоданиловки, минометный расчет в районе Луговского.

Кроме того, как проинформировал Чехов, российской реактивной системой залпового огня "Град" были уничтожены станция управления беспилотной авиацией и живая сила в районе Малых Щербаков.