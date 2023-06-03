ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30 и САУ "Акация" на херсонском направлении

Представитель экстренных служб региона сообщил о пяти погибших военных ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 3 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки на херсонском направлении самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация" и гаубицу Д-30. Об этом сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона.

"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Камышаны уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери - пять погибших военных ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести", - отметил он.

Кроме того, артиллерийским огнем в районе населенного пункта Молодежное уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом.