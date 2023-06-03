3 июня, 08:37
Военная операция на Украине

Участвовавшим в отражении атаки на Шебекино военным вручили госнаграды

© Минобороны России/ ТАСС

Российские военнослужащие получили ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", а также ведомственные медали "За боевые отличия"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Командование российской группировки "Запад" вручило военнослужащим награды за мужество и героизм, проявленные при отражении попытки украинских формирований прорваться в направлении Шебекина Белогородской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.

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"Представители командования группировки войск "Запад" вручили отличившимся государственные награды: ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", а также ведомственные медали "За боевые отличия", поблагодарили военнослужащих за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий", - сообщили в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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