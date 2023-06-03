В Твери на юбилее 12-й авиационной Минской дивизии наградили порядка 50 военных

Им вручили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали Суворова, Жукова, Нестерова, а также медали "За отвагу"

ТВЕРЬ, 3 июня. /ТАСС/. Порядка 50 военнослужащих, в том числе принимавших участие в зоне специальной военной операции, наградили государственными наградами России в Твери на торжествах, приуроченных 80-летнему юбилею со дня образования 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии, которые проходят в субботу на аэродроме Мигалово, передает корреспондент ТАСС.

"Дивизия сформирована в переломном 1943 году, когда перед военно-воздушными силами была поставлена задача овладеть господством в воздухе. За 80 лет соединение прошло славный и достойный путь - от первых Ил-2 до сегодняшних могучих Ил-76, Ан-22 и Су-24. Имея на вооружении эти крылатые машины, соединение приобрело свой особенный статус стратегического авиационного соединения, выполняя уникальные по своей сути задачи правительства страны, министерства обороны. Как внутри государства, так и за его пределами. Экипажи соединения доставляли грузы в самые отдаленные уголки планеты, обеспечивали поддержку воинских контингентов в локальных войнах, вооруженных конфликтах, участвовали в космических программах, освоении Арктики, ликвидации последствий стихийных бедствий и многих других важных и ответственных политических ситуациях", - сказал командующий военно-транспортной авиацией, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

По его словам, личный состав авиационной дивизии продолжает боевые традиции, заложенные ветеранами, с честью выполняет все поставленные задачи, в том числе в ходе специальной военной операции. Во время торжеств военнослужащим вручили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали Суворова, Жукова, Нестерова, медали "За отвагу".

История дивизии

Дивизию сформировали 21 мая 1943 года на аэродроме Монино как 12-ю авиационную дивизию дальнего действия. В годы Великой Отечественной войны вела боевые действия под Воронежем, 4-м Украинском, Ленинградском, Волховском и 3-м Белорусском фронтах. Участвовала во всех важнейших операциях Красной Армии. Начиная с 1950 года экипажи постоянно выполняли правительственные задания по доставке грузов на полярные станции. Последние 20 лет авиаторы, в том числе, обеспечивали миротворческие миссии ООН в странах Африки и Азии, доставляли российский контингент миротворцев в Абхазию, Таджикистан, Боснию и Косово. С 25 января 2014 года получила наименование 12-я гвардейская военно-транспортная авиационная Минская дивизия, в соединение которой входят 196-й, 334-й, 556-й, 81-й военно-транспортные авиационные полка из Тверской, Псковской, Ивановской и Брянской областей, а также отдельно базирующиеся эскадрильи в Тульском, Рязанском и Архангельском регионах. За время своего существования дивизия освоила 18 типов самолетов, вертолеты Ми-8 и три типа планеров. Основными задачами соединения являются ликвидация очагов природных пожаров, обеспечение миротворческих контингентов во всех регионах мира и другие.

В новость внесена правка (12:42) - уточняется год основания дивизии.