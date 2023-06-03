В Кремле открылся новый сезон развода пеших и конных караулов

Несколько сотен зрителей собрались на выступление военнослужащих Президентского полка

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Похолодание и дождь в Москве не помешали открытию нового сезона развода пеших и конных караулов в Кремле. На выступление военнослужащих Президентского полка, начавшееся в полдень на Соборной площади, собрались несколько сотен зрителей.

Обычно среди участников торжественного церемониала в пешем карауле примерно три четверти составляют военнослужащие-призывники. Однако на этот раз их подавляющее большинство: 42 человека из 44 проходят в Президентском полку военную службу по призыву, сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО). "В этом сезоне выступать на Соборной площади будут юноши, призванные из 31 региона России: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, из Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Кировской, Курской, Нижегородской, Новосибирской, Рязанской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областей, Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Ставропольского краев, республики Татарстан и республики Чувашия", - перечислили в ФСО. В отделе по связям с прессой и общественностью подчеркнули, что "подготовка к церемонии длилась около четырех месяцев в ежедневном режиме, за исключением выходных дней".

В основу программы выступления роты специального караула положены динамичные перестроения военнослужащих в различные фигуры, уверенное владение оружием, синхронность и четкость при выполнении специальных строевых приемов. В программе показательного выступления демонстрируются такие элементы, как "квадрат", "крест", "ромб", "торт", "фейерверк", "снежинка", "шпалера", "реверс", "часы", "ручей", "расческа", "круг", "мерлон".

Вторая часть программы - это выступление военнослужащих кавалерийского почетного эскорта. Они демонстрируют различные виды конного построения, среди которых, например, "конная карусель", "восьмерка", "цепочка", "мельница", а также строевые приемы со штатным холодным оружием. В церемонии развода караулов принимают участие 12 всадников на лошадях русской верховой, тракененской и ганноверской пород вороной и гнедой масти.

В сопровождении Президентского оркестра

Выступление проходит под аккомпанемент духового состава Президентского оркестра, который исполняет произведения русских и советских композиторов, старинные марши и сигналы. Программа оркестра скомпонована так, чтобы музыка не только сопровождала действия военнослужащих на Соборной площади, но и подчеркивала определенные моменты церемонии. Например, встречу начальника караула сопровождает "Юбилейный встречный марш" Семена Чернецкого, выступление роты специального караула начинается под звуки марша лейб-гвардии Преображенского полка, а фоном для конных построений всадников кавалерийского почетного эскорта стали марш Кавалергардского полка, кавалерийские сигналы "Рысь" и "Предварительный сигнал для атаки". Один из торжественных моментов церемонии - вынос государственного флага России и знамени Президентского полка - проходит под "Церемониальный встречный марш", специально написанный дирижером Президентского оркестра полковником Евгением Никитиным.

Современная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка проводится в теплое время года с 2005 года. Перерыв был сделан в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Посмотреть на яркий и зрелищный церемониал можно будет каждую субботу, купив билет на посещение Кремля.