В Минобороны заявили, что в Москве создали все условия для приема на военную службу

В ведомстве уточнили, что пункты отбора работают по принципам многофункциональных центров

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Все необходимые условия для приема граждан на военную службу создали в Москве, Московской области и Башкортостане. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России.

"Наиболее эффективно организована работа в Москве, где созданы все необходимые условия для приема граждан на военную службу, а также в Республике Башкортостан и Московской области. Пункты отбора работают по принципам многофункциональных центров. Специалисты находятся в одном здании, что позволяет в разы сократить время прохождения процедур отбора и заключения контракта", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что необходимую информацию можно найти на сайте "Служба по контракту - настоящее дело" или позвонить на единый номер информационно-справочной службы 117.