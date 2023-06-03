В МО РФ сообщили, что потери ВСУ за сутки на купянском направлении составили до 90 военных

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что также уничтожены танк и две машины ракетных систем залпового огня "Град"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины за сутки на купянском направлении составили до 90 украинских военнослужащих, также уничтожены танк и две машины ракетных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. В течение суток на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, автомобиль, а также две боевые машины РСЗО "Град", - сказал он.

По его словам, в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.