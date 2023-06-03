МО РФ заявило об уничтожении до 145 военных ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на этих направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Павловка, Степовое, Червоное, Малая Токмачка и Каменское

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 145 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также украинский танк, самоходные артиллерийские установки Krab и "Гвоздика". Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Павловка Донецкой Народной Республики, Степовое, Червоное, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области.

"За сутки на данных направлениях потери противника составили до 145 украинских военнослужащих, один танк, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-30, одна гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказал Конашенков.