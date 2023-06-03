МО РФ заявило об уничтожении командно-наблюдательного пункта батальона 24-й мехбригады ВСУ

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вооруженными силами РФ в Донецкой Народной Республике уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Торецк Донецкой Народной Республики уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96 районах.