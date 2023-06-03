Средства ПВО РФ за сутки сбили украинские самолет Су-27 и вертолет Ми-8 в ДНР

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что вертолет Ми-8 сбили в районе населенного пункта Раздоловка

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили украинские самолет Су-27 и вертолет Ми-8 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Коптево Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8", - сказал он.