Подразделения "Ахмата" ведут бои в центральной части Марьинки

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что также подразделения 1-го армейского корпуса ведут ожесточенные бои на донецком направлении

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Подразделения отряда специального назначения "Ахмат", а также подразделения 1-го армейского корпуса ведут ожесточенные бои на донецком направлении.

Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения "Ахмат" в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков.