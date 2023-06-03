3 июня, 11:02,
обновлено 3 июня, 11:14
Военная операция на Украине

Подразделения "Ахмата" ведут бои в центральной части Марьинки

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что также подразделения 1-го армейского корпуса ведут ожесточенные бои на донецком направлении

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Подразделения отряда специального назначения "Ахмат", а также подразделения 1-го армейского корпуса ведут ожесточенные бои на донецком направлении.

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Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения "Ахмат" в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков. 

Теги:
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