В МО РФ сообщили об уничтожении до 85 военных ВСУ на краснолиманском направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что также уничтожили две самоходные артиллерийские установки ВСУ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Авиация и артиллерия группировки войск "Центр" за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 85 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также две самоходные артиллерийские установки (САУ) противника. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По информации Конашенкова, всего за сутки на этом направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, 2 пикапа, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация", гаубицы Д-20 и Д-30 и склад склад боеприпасов 67-й механизированной бригады противника в ДНР. Кроме того, пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Кузьмино в ЛНР.