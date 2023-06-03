В МО РФ сообщили об уничтожении более 220 украинских военных на донецком направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская авиация на этом направлении совершила четыре вылета

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили на донецком направлении более 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боев на данном направлении в течение суток уничтожено более 220 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, восемь автомобилей, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - заявил Конашенков. Также, по его словам, в районе Отрадного Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

Как отметил представитель Минобороны, российская авиация на этом направлении совершила за прошедшие сутки четыре самолетовылета, а артиллерия выполнила 42 огневые задачи.