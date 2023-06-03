В МО РФ сообщили о перехвате двух ракет Storm Shadow

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что также уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили две ракеты Storm Shadow, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сбили 16 беспилотников. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток перехвачены две крылатых ракеты Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Кременная, Пилиповка Луганской Народной Республики, Дмитровка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Сладкая Балка, Переможное Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.

Генерал-лейтенант добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 432 самолета, 236 вертолетов, 4 452 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 361 танк и других боевых бронированных машин, 1 110 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 984 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 624 единицы специальной военной автомобильной техники.