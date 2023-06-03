МО РФ сообщили, что ВСУ потеряли до 45 человек на херсонском направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что также уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в ДНР

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки убитыми на херсонском направлении до 45 человек, а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в ДНР. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация". Также в районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", - сказал он.