3 июня, 11:21
Военная операция на Украине

МО РФ сообщили, что ВСУ потеряли до 45 человек на херсонском направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что также уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в ДНР

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки убитыми на херсонском направлении до 45 человек, а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в ДНР. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация". Также в районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", - сказал он. 

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