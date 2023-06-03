Пилотажные группы показали мастерство на юбилее 12-й авиационной Минской дивизии в Твери

Мастерство продемонстрировали группы "Реакторы" и "Первый полет"

ТВЕРЬ, 3 июня. /ТАСС/. Пилотажные группы "Реакторы", "Первый полет", асы вертолетного спорта на Robinson и Ми-2 показали мастерство на торжествах в честь 80-летнего юбилея 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии, которые проходят в субботу на аэродроме Мигалово в Твери, передает корреспондент ТАСС.

"Пилотажная группа "Первый полет" выполняла свой пилотаж на акробатических самолетах Як-52 и Як-54. 20-минутное выступление было наполнено чередой фигур высшего пилотажа, среди них "поперечный роспуск", "вираж", "колокол", "пропеллер", "веер". Летчики с огромным удовольствием приветствовали всех зрителей и поздравляли с юбилеем дивизию. На празднике были специально приглашенные гости - пилотажная группа "Реакторы" из Калужской области. Они сюда прилетели с аэродрома Орешково на самолетах Л-29 "Дельфин", - рассказал ТАСС комментатор пилотажной группы "Первый полет" Олег Балыков.

По его словам, свою программу подготовила также Федерация вертолетного спорта России. Открыли летную часть десантники, перед этим состоялось прохождение торжественным маршем частей и подразделений дивизии, показательные выступления по рукопашному бою.

В рамках торжеств, посвященных 80-летнему юбилею 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии, порядка 50 военнослужащих, в том числе принимавших участие в зоне СВО, получили государственные награды России - медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали Суворова, Жукова, Нестерова, медали "За отвагу". Двум самолетам Ил-76МД присвоили почетные наименования "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко".

Дивизию сформировали 21 мая 1943 года на аэродроме "Монино" как 12-ю авиационную дивизию дальнего действия. Она участвовала во всех важнейших операциях Красной армии. С 25 января 2014 года она получила наименование 12-я гвардейская военно-транспортная авиационная Минская дивизия, в соединение которой входят 196-й, 334-й, 556-й, 81-й военно-транспортные авиационные полки из Тверской, Псковской, Ивановской и Брянской областей, а также отдельно базирующиеся эскадрильи в Тульском, Рязанском и Архангельском регионах. За время своего существования дивизия освоила 18 типов самолетов, вертолеты Ми-8 и три типа планеров. Основными задачами соединения являются ликвидация очагов природных пожаров, обеспечение миротворческих контингентов во всех регионах мира и другие.