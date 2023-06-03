В МО РФ сообщили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

По данным ведомства, пострадавших нет

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Один эпизод нарушения режима прекращения огня зафиксирован за минувшие сутки в Мардакертском районе Нагорного Карабаха, пострадавших нет. Об этом говорится в распространенном в субботу бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.