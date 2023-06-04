Российские ракетчики нанесли удар "Искандером" по складу боеприпасов ВСУ

Бойцы ВС РФ также сорвали попытку противника провести ротацию подразделений в районе Авдеевки, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Ракетная бригада Южного военного округа (ЮВО) нанесла удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, также авиация "Южной" группировки войск РФ ударила по командно-наблюдательному пункту временной дислокации противника на Александро-Калиновском направлении.

"Дивизионом оперативно-тактического комплекса "Искандер" ракетной бригады Южного военного округа поражен склад боеприпасов 90-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Дружковка. На Александро-Калиновском направлении авиацией "Южной" группировки войск нанесен удар по командно-наблюдательному пункту временной дислокации 3-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - сказал он.

В рамках контрбатарейной борьбы, по данным Астафьева, артиллерия группировки уничтожила гаубицу "Мста-Б" в районе населенного пункта Острое, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе Островского.

"Также артиллерией 1-го армейского корпуса ЮВО сорвана попытка провести ротацию подразделений 1-го механизированного батальона 110-й бригады ВСУ на опорном пункте в районе Авдеевки", - добавил начальник пресс-центра группировки.