4 июня, 06:35,
обновлено 4 июня, 07:05
Военная операция на Украине

ВС России уничтожили 37 военных ВСУ при попытке форсировать Днепр

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как отметили в экстренных службах региога, пресечена попытка выйти к островам Великий и Бокаевский

ГЕНИЧЕСК, 4 июня. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили две лодки ВСУ и два пикапа противника при попытке форсировать Днепр и выйти к островам Великий и Бокаевский. В результате уничтожено 37 военных ВСУ, 23 получили ранения, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона.

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"Пресечены попытки форсирования реки Днепр и выхода мелких групп противника к островам Великий и Бокаевский. В результате огневого поражения 2 лодки противника и 2 автомобиля типа "пикап" уничтожены, 37 военных ВСУ погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести", - отметил он.

Кроме того, на херсонском направлении соединения группировки войск "Днепр" уничтожили две лодки противника и миномет калибра 120 мм с расчетом в районе острова Коробелов. В результате четыре военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения. Еще один миномет с расчетом был уничтожен в промышленном районе Херсона. Также на херсонском направлении российские военные уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом, пятеро военных ВСУ погибли, двое были ранены.

Как сообщил представитель экстренных служб региона, в районе населенного пункта Дарьевка соединения группировки войск "Днепр" нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ. В результате 10 военнослужащих ВСУ погибли, пятеро получили ранения, две единицы автомобильной техники выведены из строя.

На каховском направлении соединения группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт противника с тремя военными ВСУ, миномет калибра 120 мм с расчетом - трое военнослужащих ВСУ погибли, четверо получили ранения. Кроме того, был нанесен удар по позиции одного из подразделений ВСУ в районе н. п. Казацкое. В результате шестеро военнослужащих ВСУ погибли, четверо получили ранения, две единицы автомобильной техники выведены из строя, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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