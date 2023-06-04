4 июня, 09:56
Военная операция на Украине

В Херсонской области российские военные обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

В частности, нашли шесть автоматов АК-74, шесть пороховых зарядов для осколочных гранат ОГ-9 и ящик выстрелов с осколочными гранатами ВОГ-17

ГЕНИЧЕСК, 4 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Днепр" выявили схрон с оружием и боеприпасами в Херсонской области. Об этом сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона.

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"В ходе осмотра схрона были обнаружены шесть автоматов АК-74, шесть пороховых зарядов для осколочных гранат ОГ-9, ящик выстрелов с осколочными гранатами ВОГ-17, девять ящиков с патронами калибра 12,7 мм, 31 магазин под автомат Калашникова и 14 штык-ножей", - отметил он.

Схрон выдали двое рыбаков, которые вызвали подозрение у военнослужащих: на протяжении четырех недель мужчины появлялись на одном и том же месте, при этом их улов был скуден. При проверке в их телефонах был выявлен материалы, указывающие на связь с представителями киевского режима. "Чтобы облегчить свою участь они согласились на сотрудничество и выдали местоположение схрона с оружием", - отметил представитель экстренных служб региона. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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