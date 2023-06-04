МО РФ сообщило о поражении высокоточным оружием объектов на военных аэродромах ВСУ

Речь идет о командных пунктах, радиолокационных постах, украинской авиационной техники, а также хранилищах с вооружением и боеприпасами

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования по объектам на военных аэродромах ВСУ. Поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиатехника и хранилища боеприпасов, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах. Цель удара достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены", - сказал он.