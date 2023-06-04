4 июня, 11:11,
обновлено 4 июня, 11:17
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении высокоточным оружием объектов на военных аэродромах ВСУ

© Минобороны России

Речь идет о командных пунктах, радиолокационных постах, украинской авиационной техники, а также хранилищах с вооружением и боеприпасами

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования по объектам на военных аэродромах ВСУ. Поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиатехника и хранилища боеприпасов, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах. Цель удара достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены", - сказал он. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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