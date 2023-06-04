4 июня, 11:11,
обновлено 4 июня, 11:22
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении цеха по сборке украинских беспилотников в Днепропетровске

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районах населенных пунктов Полтавка и Дзержинск поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили высокоточным оружием в районе Днепропетровска цех по сборке украинских беспилотников. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

Кроме того, как проинформировал Конашенков, в районах населенных пунктов Полтавка Запорожской области и Дзержинск Донецкой Народной Республики были поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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