4 июня, 11:12,
обновлено 4 июня, 11:19
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о пресечении деятельности четырех ДРГ на купянском направлении

© Минобороны России

Потери противника за сутки составили до 70 военнослужащих

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины за сутки на купянском направлении составили до 70 военнослужащих, пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа, а также гаубица Д-20", - сказал он.

По данным Конашенкова, в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Розовка, Новоселовское Луганской Народной Республики и Лиман Донецкой Народной Республики пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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